Erzurum Valisi Çiftçi'den, milli sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

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