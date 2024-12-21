Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına Oktay Bağaçlı seçildi

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Oktay Bağaçlı oldu.

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şubesinin kentteki bir otelde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu'na, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, HAK-İŞ/Hizmet-İş eski Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Serdar Cengiz, çeşitli sendikaların şube başkanları ve delegeler katıldı.

Hastane personeline farklı bir sendikadan Öz Sağlık-İş Sendikasına geçiş yaptırdıklarını belirten Bağaçlı, "Süreç çok zordu, geceli gündüzlü çalışma oldu. Biz ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıktık. Sendikanın vizyonuna ve misyonuna uygun şekilde, Allah nasip ederse kurulumuzun akabinde hastanedeki bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin yüreğine, emeğine, ekonomik olarak sosyal haklarına dokunmaya talip olduk. İnşallah bu yolda Allah bizi gücendirmez, muvaffak oluruz." dedi.