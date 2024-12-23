Erzurum Büyükşehir Belediyesi "Beyaz Masa" hattının dolandırıcılarca taklit edildiğini açıkladı:

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara itibar etmemeleri ve şüpheli durumları derhal güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle rica olunur. Bu tür aramaların Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Beyaz Masa" birimine ait 153 numaralı hattın dolandırıcılık şebekelerince taklit edilip vatandaşların arandığı ve haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

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