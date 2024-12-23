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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi "Beyaz Masa" hattının dolandırıcılarca taklit edildiğini açıkladı:

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Beyaz Masa"ya ait 153 numaralı telefon hattının, dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:26
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi "Beyaz Masa" hattının dolandırıcılarca taklit edildiğini açıkladı:
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Beyaz Masa"ya ait 153 numaralı telefon hattının, dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Beyaz Masa" birimine ait 153 numaralı hattın dolandırıcılık şebekelerince taklit edilip vatandaşların arandığı ve haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara itibar etmemeleri ve şüpheli durumları derhal güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle rica olunur. Bu tür aramaların Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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