Erzurum Valiliğinden "Vilayetler Evi" haberiyle ilgili açıklama:

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta bir internet haber sitesinde "Palandöken'de İRAP raporu dikkate alınmamış" başlıklı haber içeriğinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde bulunan ve 2015'te "Çığ Gözlemevi" olarak hizmet veren binada çığ olayı yaşandığı ve sonradan "Vilayetler Evi" olarak yaptırılan binada da çığ riskinin devam ettiği yönünde haber yayımlandığı belirtildi.

Haberde bahsedilen çığ olayının 2015'in şubat ayında gerçekleştiği, o zamanki Çığ Gözlemevi olarak kullanılan ve AFAD'a ait binada hafif bir hasar meydana geldiği vurgulanan açıklamada, bu durumun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda bölgede gerçekleşen çığ olaylarına ilişkin Çığ Gözlemevi'nden de bahsedildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu binanın 2019'da İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğine devredildiği anlatılarak, "Devir işleminden sonra söz konusu parselde ıslah çalışmaları yapılmış, bölgede bulunan düşebilecek kayalar kırılmış ve çığ riski için tampon bölgede genişletme çalışmalarının yanı sıra palyeleme işlemleri de yapılmıştır. Dolayısıyla bu alanda afet ıslah çalışması yapılmadığı bilgisi gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.