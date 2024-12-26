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        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybetti

        Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:44
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        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybetti
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        Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.

        Ağır yaralanan A.T.A, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Gencin üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, A.T.A'nın, yürürken üzerine kar ve buz kütlelerinin düşmesi ile kaçmaya çalışırken yere yığılması yer alıyor.

        Kayıtlarda, üst sokaktan geçen birinin yerde yatan A.T.A'yı fark edip yanına giderek müdahale etmesi ve çağrılan ambulansın ağır yaralı genci hastaneye götürdüğü anlar görülüyor.

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