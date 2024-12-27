Erzurum'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda Palandöken'e bağlı Nenehatun Mahallesi yolunda saha ve analiz çalışması yapan ekipler, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

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