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        Erzurum'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:11
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        Erzurum'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Palandöken'e bağlı Nenehatun Mahallesi yolunda saha ve analiz çalışması yapan ekipler, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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