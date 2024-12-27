Erzurum'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Palandöken'e bağlı Nenehatun Mahallesi yolunda saha ve analiz çalışması yapan ekipler, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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