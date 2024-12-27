Erzurum Valiliğinden kayak merkezlerine yönelik kurumlara ve özel işletmelere genelge:

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı.

Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere gönderilen genelgenin, 2024/2025 kış ve yaz sezonunda, tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmeleri için gereken düzenleyici işlemlerin belirlenmesini ve tedbirlerin alınmasını amaçladığı belirtildi.

Genelgedeki kararların, Palandöken 1 ve Palandöken 2 (Konaklı) Kayak Merkezi alanında yetki ve sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektör iş yeri ve işletmelerini, ilgili federasyon temsilciliklerini ve dernekleri kapsadığı anlatıldı.

Genelgede, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken Belediye Başkanlığı, Ejder 3200 Anonim Şirketi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ARAS AŞ, TEDAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayak Federasyonunca yapılacak iş ve işlemlere yer verildi.