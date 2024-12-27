Erzurum Valiliğinden kayak merkezlerine yönelik kurumlara ve özel işletmelere genelge:
Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı.
Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı.
Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere gönderilen genelgenin, 2024/2025 kış ve yaz sezonunda, tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmeleri için gereken düzenleyici işlemlerin belirlenmesini ve tedbirlerin alınmasını amaçladığı belirtildi.
Genelgedeki kararların, Palandöken 1 ve Palandöken 2 (Konaklı) Kayak Merkezi alanında yetki ve sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektör iş yeri ve işletmelerini, ilgili federasyon temsilciliklerini ve dernekleri kapsadığı anlatıldı.
Genelgede, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken Belediye Başkanlığı, Ejder 3200 Anonim Şirketi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ARAS AŞ, TEDAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayak Federasyonunca yapılacak iş ve işlemlere yer verildi.
- "Dağ tırmanışları ve doğa yürüyüşü için Palandöken Kaymakamlığından izin alınacak"
Palandöken Kayak Merkezi'nin sıfır noktasından itibaren araç trafiğine kapatılacağı, güvenlik noktasından itibaren hiçbir aracın girişine ve çıkışına müsaade edilmeyeceği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Kayak merkezindeki işletmelerin çalışanların kimlik bilgilerini sezon öncesinde ilgili genel kolluk kuvvetine bildireceği, kayak merkezinde bulunan tırmanış, kayak, snowboard, kızak gibi alanların tamamında yapılan faaliyetler yüksek enerji, disiplin, koordinasyon gerektirdiğinden, faaliyetlerden biri veya birkaçını yürüten misafirlerin yaralanma, sakatlanma ve psikolojik zarar görme ihtimallerinin bilincinde olması ve kendi can güvenliği için emniyetli davranışlarda bulunması gerekmektedir. Olası risk alanlarında (çığ bölgeleri, pistin dışında kalan alanlar, telesiyej altları) önlem gözetmeksizin risk alınması ve riskli alanlara yaklaşılması neticesinde oluşacak olumsuz sonuçlar misafirlerin sorumluluğundadır. Dağ tırmanışları, doğa yürüyüşleri için Palandöken Kaymakamlığından gerekli izinler alındıktan sonra ilgili genel kolluk kuvvetine bildirim yapılmadan faaliyete geçilmeyecektir."
Kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında Erzurum'da 15 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, buna ek olarak kayak merkezlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla tüm araçlarda kış lastiği takılı olması ve zincir bulundurulmasının sağlanacağı, kış lastiği ve zincir bulundurmayan araçların çıkışına Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından müsaade edilmeyeceği belirtildi.
- "Kayak pistlerinde kızakla kaymak yasaklanmıştır"
Kayak merkezi alanlarında bulunan misafirlerin genel kurallara, uyarı levha ve tabelalarına, yasaklara uymakla mükellef olduğu aktarılan genelgede, "Kayak merkezlerine, kayak yapmak dışında bir amaçla yaya gezinen, poşet ile kayan, fotoğrafçılar dahil girilmesi engellenecektir. Kızak pisti için Kapsül Kafe'nin batı kenarının kullanılmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Kayak pistlerinde kızakla kaymak yasaklanmıştır. Bu kararların uygulamasında tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi görev ve sorumluluk alanlarında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun, yönetmelik, sözleşme ve şartname çerçevesinde gerekli cezai işlemleri uygulayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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