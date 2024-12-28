Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kent merkezleri ve tarihi yapılar karla kaplandı.

Erzurum'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı sonrası kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar bembeyaz oldu.

Çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte, ağaçlar da beyaza büründü.

Belediye ekipler, karla mücadele çalışmaları başlattı.

- Kars Kars'ta da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Karla kaplı Kars Kalesi ve tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla ormanlar bitkiler beyaza büründü, ilçe merkezinde 20, kayak merkezindeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar ev, iş yerleri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlardan Zekeriya Kaya, AA muhabirine, son kar yağışıyla kışın tamamen etkili olduğunu belirterek "Beklediğimiz kar geldi. Sarıkamış’a kar yakışıyor, inşallah güzel bereketli bir kış sezonu olur." dedi.

- Tunceli Tunceli’de de bir süredir devam eden sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı. Kentin Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kar etkili oldu.