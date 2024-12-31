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        Erzurum'da yılbaşında 3 bin 485 kolluk kuvveti görev yapacak

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev başında olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:54
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        Erzurum'da yılbaşında 3 bin 485 kolluk kuvveti görev yapacak
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev başında olacağını söyledi.

        Vali Çiftçi, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile Çat Polis Uygulama Noktası'nda denetimde bulundu.

        Çiftçi, gazetecilere, yarın hep birlikte 2025 yılına "merhaba" denileceğini belirtti.

        Yarının üç ayların da başlangıcı, perşembe günün de Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Bu vesileyle 2025'in tüm Erzurumlulara ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin de hem Erzurumlulara hem aziz milletimize hem de tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Çiftçi, yeni yılın kentte huzur ve güvenlik içerisinde kutlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

        "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız ve istirhamımız, bu alınan tedbirin ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek, huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarıdır. 2024'ü geride bırakıp 2025'e girmeye hazırlandığımız bugünlerde temennimiz, 2025'in ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması, 2024'te yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının geride kalması, tüm mazlumların ve mağdurların felaha ermesi, yine 2025 Avrupa Kış Sporları ve 2025 Turizm başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum."

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