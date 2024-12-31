Erzurum'da aracının deposunda sentetik uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

Erzurum'da SUV tipi aracının deposunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakliyle ilgili mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri SUV tipi bir aracı durdurdu.