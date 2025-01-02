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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:01
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 125, Palandöken 2'de 92, Kartalkaya'da 90, Nemrut'ta 87, Ergan'da 85, Davraz'da 71, Yıldız Dağı'nda 70, Erciyes ve Uludağ'da 60, Saklıkent'te 57, Çambaşı'nda 49, Sarıkamış'ta 47, Hakkari'de 44, Murat Dağı'nda 43, Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Denizli'de 38, Yedikuyular'da 35, Ilgaz'da 23, Yıldıztepe'de 17, Yalnızçam'da 13, Keltepe'de 10, Akdağ'da 9 ve Gevaş Abalı'da 8 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 02.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken S -10 -3
        Palandöken 2 S -10 -1
        Kartalkaya S -5 3
        Nemrut S -8 -1
        Ergan S -9 0
        Davraz S -8 2
        Yıldız Dağı S -7 3
        Erciyes S -6 2
        Uludağ AB 1 4
        Saklıkent AB -3 3
        Çambaşı S -6 3
        Sarıkamış S -13 1
        Hakkari S -10 -3
        Murat Dağı AB -7 1
        Mersivan AB -5 4
        Hesarek S -10 1
        Denizli AB -8 2
        Ilgaz S -5 4
        Yalnızçam S -15 0
        Keltepe S -10 1

        (S: Sisli, AB: Az bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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