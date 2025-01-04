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        Erzurum'da 2 tırın karıştığı kazada 1 sürücü öldü

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:01
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        Erzurum'da 2 tırın karıştığı kazada 1 sürücü öldü
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.

        Kenan A. idaresindeki 38 GG 143 plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde, park halinde bulunan Mustafa E. yönetimindeki 46 VF 565 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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