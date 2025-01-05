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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün AK Parti Gençlik Kolları haricinde Türkiye'nin 81 ilinde 900 küsur ilçesinde böyle gençlik kollarının kongresini gerçekleştirebilen başka bir gençlik hareketi yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:34
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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün AK Parti Gençlik Kolları haricinde Türkiye'nin 81 ilinde 900 küsur ilçesinde böyle gençlik kollarının kongresini gerçekleştirebilen başka bir gençlik hareketi yok." dedi.

        AK Parti İzmir Milletvekili de olan İnan, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdikleri 47 gençlik buluşmasının 3’ünü Erzurum’da yaptıklarını söyledi.

        Erzurum'daki partili gençlerin bu manada şanslı olduğunu ifade eden İnan, "Bugün AK Parti Gençlik Kolları haricinde Türkiye'nin 81 ilinde 900 küsur ilçesinde böyle gençlik kollarının kongresini gerçekleştirebilen başka bir gençlik hareketi yok. Bugün Türkiye’nin tüm üniversitelerinde ve kampüslerinde çalışmalarını sürdüren başka bir gençlik hareketi yok. Bugün tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüp 18-30 yaş arası tam 1 milyon üyeye sahip başka bir gençlik hareketi yok." diye konuştu.

        İnan, Türkiye'ye çağ atlatan bir partinin, liderin gençlik teşkilatı olduklarını belirterek, "Sizler Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin teşkilat mensuplarısınız. Birleşmiş Milletler kürsüsünde nesli tükenen balinalardan liderler bahsederken, sizler Ege Denizi'nde yitirdiğimiz Aylan bebeğin Birleşmiş Milletler kürsüsünde haykıran bir liderin gençlik teşkilatısınız. O nedenle bugün sizler Filistin davasının savunucusu olan bir liderin gençlik teşkilatı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

        Büyük bir muhafazakar devrimcinin gençlik kolları olduklarını söyleyen İnan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de liderimizle birlikte çok büyük devrimler, sessiz devrimler gerçekleştirdik. Az zamanda büyük işler yaptık. Milletimizi devletiyle barıştırdık, milletimizi her alanda özgürleştirdik. Yapılamaz denilenleri gerçekleştirdik. Sadece yol yapmadık, şehir hastanesi yapmadık. 22 sene önce insanlar bu ülkede 'ben dindarım' demiyorlardı, diyemiyorlardı. Ben Kürt'üm, Alevi'yim diyemiyorlardı. İnsanları kıyafetlerinden dolayı ötekileştiriyorlardı ve başörtüsünden dolayı 2010 yılına kadar bizim kendi gençlik teşkilatımızda üniversitelerde başörtülü kardeşlerimiz hala mobbinge uğruyordu ve üniversiteye giremiyordu."

        İnan, bugün herkesin büyük bir özgüven içerisinde korkmadan, çekinmeden düşüncesini ifade edebildiğini vurgulayarak, başörtüsü ile üniversiteye girebilen, devletin her kadrosunda istihdam edilebilen ve tüm düşüncesini rahatça ifade edebilen bir Türkiye'nin olduğunu anlattı.

        Tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu belirten İnan, "Bu tüm devrimleri bizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara, darbecilere, vesayet tutkunlarına, sümüklü mendillilere tapanlara, bizi zayıflatmaya çalışanlara, birçok çetin kavgaya rağmen Recep Tayyip Erdoğan bu toprakları yeniden ayağa kaldırdı. O nedenle bugün Erzurum’dan sesleniyoruz, devrimci arayan sağa sola bakmasın, devrimci arayan Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye baksın." dedi.

        Kongrede, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Akif Dorman seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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