Erzurum'da trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü polis ve vatandaş kurtardı

Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 2 araçta da hasara neden oldu.

Ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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