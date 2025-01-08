Erzurum'da trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü polis ve vatandaş kurtardı
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Dadaşkent semti Ömer Budak Caddesi'nde, E.E yönetimindeki 25 GD 748 plakalı otomobil ile A.K idaresindeki 25 SK 388 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç içinde sıkışın sürücü E.E, vatandaşlar ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 2 araçta da hasara neden oldu.
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