Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü polis ve vatandaş kurtardı

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü polis ve vatandaş kurtardı
        ABONE OL

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Dadaşkent semti Ömer Budak Caddesi'nde, E.E yönetimindeki 25 GD 748 plakalı otomobil ile A.K idaresindeki 25 SK 388 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç içinde sıkışın sürücü E.E, vatandaşlar ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 2 araçta da hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kayak gösterisi izlemeye gelen sevgilisine sürpriz evlenme tekli...
        Erzurum'da kayak gösterisi izlemeye gelen sevgilisine sürpriz evlenme tekli...
        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yap...
        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yap...
        "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" bilgilendirme toplantısı yapıld...
        "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" bilgilendirme toplantısı yapıld...
        Erzurum'da Avrupa Kış Sporları Başkenti şenliği
        Erzurum'da Avrupa Kış Sporları Başkenti şenliği
        Erzurum'da EİT 2025'in ilk gün yarışları tamamlandı
        Erzurum'da EİT 2025'in ilk gün yarışları tamamlandı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı