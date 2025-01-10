Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu

Bazı vatandaşlar araçlarını kilim ve battaniyeyle soğuktan korumaya çalıştı.

Sisin de etkili olduğu kentte kırağıyla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu.

Munzur ve Pülümür vadilerindeki ağaçlarda kırağı oluştu, dereler ile şelaleler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını halı ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar kırağıyla, dereler ve şelaleler buzla kaplandı.

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