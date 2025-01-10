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        Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu

        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar kırağıyla, dereler ve şelaleler buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:59
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        Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar kırağıyla, dereler ve şelaleler buzla kaplandı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 20,5 dereceyi gösterdiği Erzurum'da park halindeki araçların ve durakların camları buz tuttu.

        Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını halı ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Tunceli

        Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

        Kenti kaplayan yoğun sis nedeniyle sürücüler bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Munzur ve Pülümür vadilerindeki ağaçlarda kırağı oluştu, dereler ile şelaleler buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu.

        Soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

        - Ağrı

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ağrı'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor.

        Nehir ve derelerin buz tuttuğu şehirde, araçların camları dondu.

        Sisin de etkili olduğu kentte kırağıyla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12,7 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı kapladı, camlar buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını kilim ve battaniyeyle soğuktan korumaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Furkan Turut, "Sarıkamış'ta Sibirya soğukları devam ediyor. Sabah arabalarımızı zor çalıştırıyoruz, buz tutan camları temizliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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