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        GÜNCELLEME - Erzurum'da evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:18
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde, sobanın bulunduğu oturma odasında patlama meydana geldi.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) kardeşler Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan İsmail T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

        Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        - Patlamadan saniyelerle kurtuldular

        Patlama anı sokağı gören bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızlıca evden uzaklaşmaya çalıştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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