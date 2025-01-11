Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 85, Kartalkaya'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 58, Davraz'da 56, Sarıkamış'ta 52, Zigana'da 47, Erciyes'te 45, Hakkari'de 44, Kop'ta 41, Mersivan ve Hesarek'te 38, Saklıkent'te 32, Murat Dağı'nda 31, Yedikuyular'da 30, Gevaş Abalı'da 22, Denizli'de 21, Yalnızçam'da 15, Ilgaz'da 14 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.01.2025 En düşük En yüksek Palandöken S -2 2 Ergan S -2 6 Palandöken 2 S -2 4 Nemrut S -5 1 Kartalkaya KY 0 3 Yıldız Dağı S -3 4 Sarıkamış S -9 0 Uludağ SY 2 5 Davraz ÇB -5 7 Zigana GSY 12 19 Erciyes S -5 3 Hakkari KY -13 -2 Hesarek S -5 1 Çambaşı PB -1 5 Mersivan AB 1 10 Murat Dağı SY 0 6 Saklıkent PB -1 6 Denizli ÇB -2 5 Ilgaz P -1 5 Yalnızçam S -19 -2 Gevaş Abalı KY -5 5

(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, P: Puslu)