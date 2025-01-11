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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:19
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 85, Kartalkaya'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 58, Davraz'da 56, Sarıkamış'ta 52, Zigana'da 47, Erciyes'te 45, Hakkari'de 44, Kop'ta 41, Mersivan ve Hesarek'te 38, Saklıkent'te 32, Murat Dağı'nda 31, Yedikuyular'da 30, Gevaş Abalı'da 22, Denizli'de 21, Yalnızçam'da 15, Ilgaz'da 14 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 11.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken S -2 2
        Ergan S -2 6
        Palandöken 2 S -2 4
        Nemrut S -5 1
        Kartalkaya KY 0 3
        Yıldız Dağı S -3 4
        Sarıkamış S -9 0
        Uludağ SY 2 5
        Davraz ÇB -5 7
        Zigana GSY 12 19
        Erciyes S -5 3
        Hakkari KY -13 -2
        Hesarek S -5 1
        Çambaşı PB -1 5
        Mersivan AB 1 10
        Murat Dağı SY 0 6
        Saklıkent PB -1 6
        Denizli ÇB -2 5
        Ilgaz P -1 5
        Yalnızçam S -19 -2
        Gevaş Abalı KY -5 5

        (S: Sisli, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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