GÜNCELLEME - Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda bıçakla ağır yaralanan E.K. (42) çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ö'yü (41) Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.