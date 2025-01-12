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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:51
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar Soydan

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Süleyman Koç), Gökhan Akkan (Dk. 46 Yakup Kırtay), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 72 Salih Sarıkaya), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 71 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Furkan Özhan)

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Begic (Dk. 81 Cuma Menize), Ashkovski, Ofosu (Dk. 86 Ahmet Gökbayrak), Kayode (Dk. 90+6 Forsell)

        Gol: Dk. 57 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)

        Kırmızı Kart: Dk. 74 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Gökhan Akkan, Dk. 35 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 9 Begic, Dk. 86 Ofosu (Şanlıurfaspor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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