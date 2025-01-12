Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar Soydan
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Süleyman Koç), Gökhan Akkan (Dk. 46 Yakup Kırtay), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 72 Salih Sarıkaya), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 71 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Furkan Özhan)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Begic (Dk. 81 Cuma Menize), Ashkovski, Ofosu (Dk. 86 Ahmet Gökbayrak), Kayode (Dk. 90+6 Forsell)
Gol: Dk. 57 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 74 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Gökhan Akkan, Dk. 35 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 9 Begic, Dk. 86 Ofosu (Şanlıurfaspor)
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