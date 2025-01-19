Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

Kentte akşam başlayan ve aniden bastıran kar yağışıyla caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.

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