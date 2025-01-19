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        Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:12
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        Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu
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        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.

        Kentte akşam başlayan ve aniden bastıran kar yağışıyla caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

        Soğuk havanın da etkisiyle kar yağışıyla yollarda buzlanma oluştu.

        Tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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