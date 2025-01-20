Sağlıkçılar senaryolu eğitimlerle ilk yardım bilgisi olmayanları telefonda hayata bağlayacak

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum ve çevresindeki illerde ​​112 Acil Çağrı Merkezinde görevli sağlıkçılar, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle ilk yardım bilgisi olmayanları telefonda hayata bağlayacak.

Sağlık Bakanlığınca Erzurum Şehit Burak Tatar İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Komuta Kontrol Eğitici Eğitimi"ne Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Muş ve Rize'deki 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan 26 sağlıkçı katıldı.

Burada yaklaşık 5 gün boyunca pratik ve teorik eğitim alan sağlık personelinin 112 Acil Sağlık ekiplerinin vakaya ulaşacağı süre içinde özellikle sağlık ve ilk yardım bilgisi olmayanlara telefonda hayat kurtaran bilgilerle rehberlik etmesi amaçlandı.

Eğitim kapsamında, senaryo gereği ofiste solunum sıkıntısı çeken hasta ile evde yalnız başına KOAH atağı geçiren hasta rolünü canlandıran eğitimciler ve sağlıkçılar, uygulamalarla olası vakalara hazırlandı.

- "En önemli hedefimiz sağ kalım oranını artırmak"

Erzurum 1. Bölge Eğitim Koordinatörü Alparslan Taşbaşı, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı koordinesinde Erzurum'da 12. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Komuta Kontrol Eğitici Eğitimi düzenlendiklerini söyledi.

Komutada çağrı alan ve acil vakalara gidenlerin sağlıkçılar olduğunu, vaka ihbarı yapan ve özellikle ilk yardım bilgisi olmayanlara sağlık ekiplerinin vakaya intikal edeceği süreç içinde doğru müdahaleyi öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Taşbaşı, şöyle konuştu:

"Gerçek hayatta en çok karşılaşılan vaka olaylarında simülasyon eğitim paketi hazırlandı. Gerçek hayatta karşılaşılan en kritik müdahaleleri simüle edip eğitmen arkadaşların tiyatro yeteneğiyle sanki gerçek hayattaymış gibi burada uygulatıyoruz. Eğitimin en önemli basamağı dışarıdaki tıbbi bilgisi olmayanları işin içine katmak. Arkadaşlarımız zaten profesyonel, bizim burada işin içine dahil ettiğimiz kişi hasta ve yakınları ki bunların tıbbi bilgisi olmayabilir, algoritmalar sayesinde onları da ekibin içine katarak zamanı onların lehine kullanmak suretiyle en önemli hedefimiz olan sağ kalım oranını artırmak."