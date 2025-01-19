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        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:56 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:56
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        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Erzurum-Tekman (Palandöken) dağ yolunun 10 ile 55 kilometreleri arasındaki mesafe, kar ve tipi nedeniyle 20.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

        İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı ifade edildi.

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