DOSYA HABER - Snowboard Yıldızları - Tahta snowboarddan altın madalyalara

YUNUS HOCAOĞLU - Spora babasının yaptığı "tahta" snowboard ile başlayan 19 yaşındaki milli sporcu Ömer Faruk Keleşoğlu, Türkiye'deki şampiyonluklarına uluslararası madalyalar eklemeyi hedefliyor.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı üç bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde Ömer Faruk Keleşoğlu'nun başarı hikayesi anlatıldı.

Erzurum'da 4 yaşında babasının kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı snowboardla Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilk kez kar üstüne çıkan Keleşoğlu, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek 16 yaşında milli sporcu olmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği yarışlarda 6 kez Türkiye şampiyonu olan Keleşoğlu, 2023 yılında İtalya'da 70 sporcunun katıldığı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 7'nci sırayı aldı.

"Dünya çapında iyi derece" hedefleyen Keleşoğlu, Palandöken'deki çalışmalarıyla uluslararası organizasyonlara hazırlık yapıyor.

- "Uygun snowboard bulunmuyordu"

Milli sporcu Ömer Faruk, ilk kayak öğretmeninin babası olduğunu sonra aldığı eğitimlerle de profesyonelleştiğini dile getirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşındayken kendisine uygun snowboard bulunmadığını belirten Ömer Faruk, "Türkiye'de de çok yaygın değildi ve babam kendi başına snowboard yapmaya karar vermiş. Yaptığı kar kaykayı (snowboard tahtası) üzerine kışlık botları monte etmiş. Beni bu şekilde kaydırmaya çalışıyordu." dedi.

Büyüdükçe daha hızlı kaymaya başladığını anlatan milli sporcu, "Her gün daha fazla teşvik, destek aldım. Her şey babam sayesinde oldu." diye konuştu.

İtalya'da 2023 yılında 70 sporcunun katıldığı EYOF yarışlarında 7. olduğu bilgisini veren Ömer Faruk, şöyle devam etti:

"Sonrasında da katıldığım birçok yarışlarda ülkemi temsil ettim. Snowboard aslında biraz zor öğrenilen bir branş ama sonrasında gayet eğlenceli. Genç bir sporcuyum ve inşallah daha çok yarış göreceğim. Ülkemi temsil etmek için elimden geldiğince çalışmaya devam ediyorum."