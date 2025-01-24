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        Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti

        İLHAMİ ERKILIÇ - Sağlık Bakanlığının zamanda tasarruf sağlayan ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltan aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki dijital entegrasyonu, Erzurum'daki hekimler ve hastalar memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:52
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        Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Sağlık Bakanlığının zamanda tasarruf sağlayan ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltan aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki dijital entegrasyonu, Erzurum'daki hekimler ve hastalar memnuniyetle karşıladı.

        Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarını entegre hale getirmek amacıyla Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta devreye alınan dijital dönüşüm uygulamalarıyla, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması hedefleniyor.

        Bu entegrasyon çerçevesinde aile hekimi muayene ettiği hastasından, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve laboratuvar tetkiklerini direkt isteyebiliyor ve gerekirse Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili polikliniklere randevu oluşturuyor.

        Yeni sağlık uygulamasıyla hem vatandaşlar zamanını daha verimli kullanıyor hem de hastanelerdeki yığılmaların ve yanlış yönlendirilmelerin önüne geçiliyor.

        Erzurum'da yeni sağlık uygulamasından faydalanan vatandaşlar ile aile hekimleri, hizmetten memnun kaldı.

        - "Uygulamalar MHRS ile entegreli çalışıyor"

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Gözüm, AA muhabirine, Bakanlığın, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek için kapsamlı şekilde dijital dönüşüm çalışması başlattığını söyledi.

        Yeni uygulamalarla aile hekimliği ve hastaneler arasında işbirliğinin artacağını ifade eden Gözüm, "Aile hekimlerinin hastaları için daha etkin çözümler sunması amacıyla geliştirilen uygulamalar MHRS ile entegreli çalışıyor, aile hekimleri hastalarına özel muayene randevularını oluşturabilecek. Aile hekimlerimiz hastaları için gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini doğrudan hastanelerden talep ediyor. Bu işlemler sırasında hastalara e-Nabız üzerinden benzersiz kod atanacak ve gereksiz tekrarların önüne geçilecek." dedi.

        Gözüm, hastanelerde yapılan tetkik sonuçlarını aile hekimlerinin kullandığı sistemden anlık takip edebileceğini belirterek, vatandaşların da bu sonuçlara e-Nabız üzerinden ulaşabileceğini anlattı.

        Bu uygulamayla aile hekimleri ve hastane hekimlerinin, hastalarını Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirip danışmanlık süreçlerini dijital olarak takip edeceğini aktaran Gözüm şunları kaydetti:

        "Bu uygulama vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı, Bakanlığın bu girişimiyle aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki entegrasyon sayesinde sağlık hizmetlerine erişim daha kolay ve hızlı hale geldi. Vatandaş, randevu ve tetkik süreçlerini daha etkin şekilde yönetiyor. Bu sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, kalça ultrasonu gibi tetkikleri doğrudan talep ediyor. Hastalar, hastanede poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirecek, sonuçlar aile hekimlerinin sisteminde görülecek. Yeni uygulanan sistemle vatandaş hem zamandan tasarruf ediyor hem de gereksiz hastane başvuruları azalıyor."

        - İşi kolaylaşan aile hekimleri ve hastalar memnun

        Veyis Efendi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Çağrı Gacır da "Sistemden akciğer grafiği, mamografi, özellikle takip ettiğimiz 2 aylık bebekler için kalça ultrasonu çekimlerini talep edebiliyoruz. Bu durum bizler ve vatandaşlara kolaylık oluşturdu." ifadelerini kullandı.

        Aile sağlığı merkezine muayene için gelenlerden Arzu Taşhan ise vatandaşlar olarak Sağlık Bakanlığının yeni uygulamasından çok memnun kaldıklarını belirterek, "Aile hekimlerine bu fırsatın verilmesi çok iyi oldu. Bu uygulamalar bize zamandan kazandırdı. Başka hastaneye gidip sıra bekleyeceğimize işlerimizin buradan yapılması çok kolaylık sağladı, yeni uygulamadan memnunuz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Mehmet Taşeli de aile hekimliği siteminden çok memnun kaldıklarını anlatarak, "Aile hekimlerinde işlerimizi kolaylıkla çözüyoruz, yeni uygulamadan çok memnunuz." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise aile hekimleri ve hastaneler arasında yeni bir dönem başlatan sistemin vatandaş odaklı olduğuna işaret ederek, "Tedavi hizmetleri kadar koruyucu sağlık hizmetleri de çok önemli. Aile hekimlerimiz uygun gördükleri hastalar için hastanelerde ileri tetkikler isteyebilecek ve hastalar için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde ilgili branşlara randevular oluşturup uzman hekimlerimize yönlendirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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