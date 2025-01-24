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        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:12
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        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Erzurum’un Hınıs ilçesinde ve Muş’ta "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen 13 adreste arama yapan ekipler, 38 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 21 fişek, 2 şarjör, hançer, bıçak, 1376 paket kaçak sigara, 24 kilo 750 gram kaçak tütün, 106 bin 200 boş makaron, 4 bin 950 sigara filtresi, 18 bin sigara kağıdı ve 10 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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