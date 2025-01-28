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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü

        Erzurum'da, tamir etmek için krikoyla kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:34
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü
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        Erzurum'da, tamir etmek için krikoyla kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

        Krikonun kayması sonucu Karadaş, aracının altında kaldı.

        Yakınlarının durumu fark etmesiyle mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan ve ağır yaralanan Karadaş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karadaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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