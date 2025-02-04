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        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli işlem

        Erzurum'da sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası ve suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:56
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        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli işlem
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        Erzurum'da sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası ve suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan 188, suç unsuru içerikli paylaşım yapan 151 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Toplamda 339 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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