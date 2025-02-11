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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da ocak ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:50
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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da ocak ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, ocak ayında 46 Afganistan, 3 Suriye, 1'er de İran ve Özbekistan uyruklu olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakaladı.

        Operasyonlarda düzensiz göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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