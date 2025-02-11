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        Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:24
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        Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı
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        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve öğrencilerin eğitim dönemlerinde iş deneyimi kazanmalarını sağlayarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında üniversitede program düzenlendi.

        Rektörlükte düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüne imza attı.

        Hacımüftüoğlu, program kapsamında öğrencilerin hem gelir elde edeceğini hem de sigorta kapsamına alınarak önemli bir güvenceye sahip olacağını söyledi.

        Öğrencilere hem maddi yönlü bir destek hem de bireysel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak programın, ülke geleceği adına önemli bir istihdam hamlesi olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu değerli projenin öğrencilerimize bir an önce ulaşabilmesi için İŞKUR ile protokolümüzü imzaladık. Bu program ile üniversitemizde 1750 öğrencimiz, farklı departmanlarda çalışma fırsatı bulacak. Hem eğitimlerine devam ederken hem de iş dünyasında önemli bir deneyim kazanacaklar. Bu programın, gençlerimizin kariyer yolculuklarını zenginleştireceğine, kişisel gelişimlerine katkı sunacağına inancımız tam. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projeye öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

        İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da programın öğrencilere sağlayacağı katkılara değinerek, "Öğrencilerimiz bu program sayesinde eğitim süreçlerini aksatmadan iş deneyimi kazanacak, iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanacaklar. Bu tür projelerle gençlerimizin iş gücü piyasasına adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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