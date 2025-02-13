Erzurum'un turizm potansiyeli turistlere "AtaPaths" ile kolay ve kapsamlı şekilde tanıtılacak

Erzurum'da, turizmi geliştirmek ve turistlere kentin çeşitli potansiyellerini kapsamlı tanıtmak amacıyla 4 dilde "AtaPaths" uygulaması hayata geçirildi.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'a özgü olan potansiyeli yerli ve yabancı turistlere anlatmak ve kamu yararına kullanılması amacıyla uygulama projesi hazırladı.

Kentteki paydaşlarla görüşerek uygulama içinde olması gerekenleri belirleyen Denk, akademik çalışma kapsamında hazırladığı projeyi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle hayata geçirdi.

Türkçenin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Arapça gibi dillerde de tanıtım yapılan uygulama ile ziyaretçilere konaklama yerleri, hediyelik eşya satılan yerler, kente özgü yemeklerin yanı sıra tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli mekânlar tanıtılıyor.

Uygulama ile amaç, farklı alanlarda ve çeşitlilikte turizm potansiyeli bulunan kenti, kolay ve daha kapsamlı bir şekilde turistlere tanıtmak.

Dr. Denk, AA muhabirine, Erzurum'un daha çok kış destinasyonu olarak tanınıp bilindiğini söyledi.

Kentin, geniş alternatif turizm çeşitliliğiyle de tanınması gerektiğini vurgulayan Denk, Erzurum'un özellikle turizmden beklediği geliri ve hedeflediği turist sayısını henüz elde edemediğini belirtti.

Erzurum'u sadece Palandöken özelinde değil, diğer ilçeler bazında da kültür, gastronomi ile termal turizmiyle de anlatmak ve bir anlamda misafirlere bunları sunmak gerektiğini dile getiren Denk, ziyaretçilere anlatmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uygulamada "Google Maps" altyapısının kullanıldığını ve ziyaretçilerin bulundukları yerden gitmek istediği yeri seçtiğinde rota oluşturulabildiğini anlatan Denk, "AtaPaths uygulamamızı kullanacak ziyaretçi Erzurum hakkında hemen hemen sahip olunan tüm turizm potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olacak. Yani Erzurum'a geldiği zaman 'Kayak yaptım ve sonrasında hangi alternatif etkinlikleri yapabilirim ya da hangi alternatif turizm türlerine katılabilirim' sorusuna cevabı rahatlıkla uygulamamızla bulabilir." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın amaçlarından bahseden Denk, şunları kaydetti: