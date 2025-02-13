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        Erzurum'un turizm potansiyeli turistlere "AtaPaths" ile kolay ve kapsamlı şekilde tanıtılacak

        Erzurum'da, turizmi geliştirmek ve turistlere kentin çeşitli potansiyellerini kapsamlı tanıtmak amacıyla 4 dilde "AtaPaths" uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:30
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        Erzurum'un turizm potansiyeli turistlere "AtaPaths" ile kolay ve kapsamlı şekilde tanıtılacak
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        Erzurum'da, turizmi geliştirmek ve turistlere kentin çeşitli potansiyellerini kapsamlı tanıtmak amacıyla 4 dilde "AtaPaths" uygulaması hayata geçirildi.

        Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'a özgü olan potansiyeli yerli ve yabancı turistlere anlatmak ve kamu yararına kullanılması amacıyla uygulama projesi hazırladı.

        Kentteki paydaşlarla görüşerek uygulama içinde olması gerekenleri belirleyen Denk, akademik çalışma kapsamında hazırladığı projeyi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle hayata geçirdi.

        Türkçenin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Arapça gibi dillerde de tanıtım yapılan uygulama ile ziyaretçilere konaklama yerleri, hediyelik eşya satılan yerler, kente özgü yemeklerin yanı sıra tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli mekânlar tanıtılıyor.

        Uygulama ile amaç, farklı alanlarda ve çeşitlilikte turizm potansiyeli bulunan kenti, kolay ve daha kapsamlı bir şekilde turistlere tanıtmak.

        Dr. Denk, AA muhabirine, Erzurum'un daha çok kış destinasyonu olarak tanınıp bilindiğini söyledi.

        Kentin, geniş alternatif turizm çeşitliliğiyle de tanınması gerektiğini vurgulayan Denk, Erzurum'un özellikle turizmden beklediği geliri ve hedeflediği turist sayısını henüz elde edemediğini belirtti.

        Erzurum'u sadece Palandöken özelinde değil, diğer ilçeler bazında da kültür, gastronomi ile termal turizmiyle de anlatmak ve bir anlamda misafirlere bunları sunmak gerektiğini dile getiren Denk, ziyaretçilere anlatmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Uygulamada "Google Maps" altyapısının kullanıldığını ve ziyaretçilerin bulundukları yerden gitmek istediği yeri seçtiğinde rota oluşturulabildiğini anlatan Denk, "AtaPaths uygulamamızı kullanacak ziyaretçi Erzurum hakkında hemen hemen sahip olunan tüm turizm potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olacak. Yani Erzurum'a geldiği zaman 'Kayak yaptım ve sonrasında hangi alternatif etkinlikleri yapabilirim ya da hangi alternatif turizm türlerine katılabilirim' sorusuna cevabı rahatlıkla uygulamamızla bulabilir." ifadelerini kullandı.

        Uygulamanın amaçlarından bahseden Denk, şunları kaydetti:

        "Amacımız, Erzurum'u tanıtmak, gelen turistlere bunu göstermek, gelmek isteyenlere de bir anlamda Erzurum'u göstermek istiyoruz. Geldikleri zaman turistlerde memnuniyeti artırabilmek adına alternatif turizm türlerini ya da turistik ürünleri ziyaretçilere sunduğumuz için bundan faydalanmasını öngörüyoruz ve zengin turizm potansiyelinden faydalandıkları zaman da memnuniyet düzeyleri de artacaktır. Çünkü yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Bunu sağladığınız zaman hem turizm anlamında hedeflenen sayılar hem de yöreye sağlayacağı ekonomik katma değer açısından önemli olacak diye düşünüyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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