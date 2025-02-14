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        GÜNCELLEME - Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

        Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 04:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 04:36
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        GÜNCELLEME - Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
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        Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

        Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçaktaki yolculardan Ukraynalı N.K. (46) ve erkek arkadaşı O.O. (50) ile Kazakistanlı kadınlar A.J. (38) ve A.R. (35) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilot, saat 02.00 sularında "süreklilik arz eden saldırgan tavırların uçuş güvenliğini tehdit etmesi üzerine" uçağı Erzurum Havalimanı'na indirdi.

        Kavgaya karışan yolcuların indirilmesiyle uçak yeniden havalanarak seferine devam etti.

        Polis ekiplerince kavgaya karışan 4 kişi, havalimanından alınıp Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen ve haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan 4 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne teslim edildi.

        Buradaki işlemlerinin ardından N.K, A.J. ve A.R. serbest bırakıldı, vizesi bulunmayan O.O ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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