Öğretmenler kediler için yuva yapıyor

FARUK KÜÇÜK - Erzurumlu 4 öğretmen, sahipsiz hayvanların kışın soğuktan ve yırtıcılardan korunması için "Kedikol" isimli yuvalar yapıp, kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Öğretmenler Hikmet Akpınar, Eyüp Yalap, Hikmet Binici ve Nurullah Atmaca, yaklaşık bir yıl önce kendi imkanlarıyla 80 metrekarelik atölyede sahipsiz kediler için "Kedikol" adlı yuvalar üretmeye başladı.

Şu ana kadar kentin birçok yerine 20 yuva yerleştiren öğretmenler, atölyede yuvaların yanı sıra köy okulları için kitaplık, masa ve sandalye de yapıyor.

Yakutiye Adalet Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hikmet Akpınar, AA muhabirine, arkadaşlarıyla kışın sahipsiz hayvanların soğuk hava ve yırtıcı hayvanlardan korunabilmeleri için yuva yaptıklarını söyledi.

Projeyi kendi imkanlarıyla yürüttükleri için yuvaları sınırlı sayıda yapabildiklerini anlatan Akpınar, en büyük amaçlarının sosyal farkındalık oluşturabilmek olduğunu belirterek, "Hayvanlara yardım etmek vicdani sorumluluğumuz ve aynı zamanda inancımızın gereğidir. Biz 4 öğretmen bu bilinçle sokak hayvanlarına yardım ederek inancımızdan, merhametimizden güç alarak yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Toplum olarak sokak hayvanları için el ele verebilirsek yaşam koşullarını daha iyi şekilde iyileştirebiliriz." diye konuştu.

Akpınar, şöyle devam etti:

"Bu atölyeyi bir arkadaşımız bize verdi, biz de bütün malzemelerini kendi imkanlarımızla sağladık. Her arkadaşımızın kendi evinden veya aldığı malzemelerle doldurduk. Kuş yuvaları da yaptık. Okulların masa, sandalye ve dolap ihtiyaçları olduğunda imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya çalışıyoruz. Yaptığımız barınakları şehrin belli yerlerine yerleştiriyoruz."

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Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Eyüp Yalap ise 4 arkadaş burada gönüllülük esasıyla ürünler ürettiklerini söyledi.

Bu işleri hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de insani bir görev olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yalap, "Sokak hayvanları belki bizden bir şey istemiyor ama biz onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sokakta üşüyen ya da yırtıcı hayvanlar tarafından öldürülen hayvanları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Biz de üzüntümüzü bu barınakları yaparak sokak hayvanlarının bu yuvaları sahiplenip kendilerine bir yuva yaptıklarını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.