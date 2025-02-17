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        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:01
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        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye para cezası uyguladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayanlar hakkında işlemler yapıldı.

        Son bir haftada yapılan denetimlerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yaptıkları tespit edilen 14 kişiye 41 bin 342 lira ceza kesildi.

        Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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