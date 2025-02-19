Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Ekipler, bu kapsamda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla M.G. ve F.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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