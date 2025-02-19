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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:19
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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla M.G. ve F.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklandı, F.A. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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