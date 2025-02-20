Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Kartalkaya'da 137, Nemrut'ta 135, Çambaşı'nda 128, Sarıkamış'ta 122, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 94, Hesarek'te 92, Zigana ve Hakkari'de 90, Mersivan'da 73, Davraz'da 60, Kop ve Ilgaz'da 56, Yedikuyular'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Yıldıztepe'de 49, Murat Dağı'nda 43, Akdağ'da 39, Yalnızçam'da 27 ve Gevaş Abalı'da 16 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)
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