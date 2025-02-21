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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:20
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 36,35 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, Ö.F.G. (32), A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, F.B. ve A.B. (29) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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