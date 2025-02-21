Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, F.B. ve A.B. (29) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 36,35 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, Ö.F.G. (32), A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) gözaltına alındı.

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