Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 36,35 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, Ö.F.G. (32), A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, F.B. ve A.B. (29) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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