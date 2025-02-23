Erzurum ve Ardahan'da kar nedeniyle 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için karla mücadele çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.