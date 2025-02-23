Erzurum ve Ardahan'da kar nedeniyle 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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