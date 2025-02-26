Erzurum, Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Erzurum, Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuk hava nedeniyle nehir yüzeyi dondu, binalarda buz sarkıtları oluştu.
Erzurum, Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuk hava nedeniyle nehir yüzeyi dondu, binalarda buz sarkıtları oluştu.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye örttü.
Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar ve buz temizleme çalışmasını sürdürüyor.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Kura Nehri yüzeyi buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Göle ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.
İlçede erken saatte dışarı çıkanlar yürümekte zorlandı, bazı binaların camları buz tuttu.
- Ağrı
Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, kenarları donan Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.
Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.
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