Erzurum'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çıkan dumandan etkilenen evdeki S.E. ile komşulardan F.M.S. ve F.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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