Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşayan Kemal Önal'ı yaklaşık 10 gündür görmeyen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Önal'ı yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Önal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, eşinden boşandığı ve yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen 7 çocuk babası Önal'ın vücudunda çeşitli iz ve morluklar bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.