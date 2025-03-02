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        Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:03
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        Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.

        Şenkaya ilçesinin Akşar kırsalındaki dağlarda, yaklaşık 16 keçi toplu halde otlanırken görüldü.

        Sürü, AA kameramanı tarafından dronla görüntülendi.

        Keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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