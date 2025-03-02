Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Şenkaya ilçesinin Akşar kırsalındaki dağlarda, yaklaşık 16 keçi toplu halde otlanırken görüldü.
Sürü, AA kameramanı tarafından dronla görüntülendi.
Keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.
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