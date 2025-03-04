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        Erzurum polisi, gençleri tarih, kültür ve sporla buluşturuyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, "Gelecek Biziz" projesi kapsamında suça karışmaktan koruduğu gençleri, tarih, kültür ve sporla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:03
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        Erzurum polisi, gençleri tarih, kültür ve sporla buluşturuyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, "Gelecek Biziz" projesi kapsamında suça karışmaktan koruduğu gençleri, tarih, kültür ve sporla buluşturuyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince yürütülen "Gelecek Biziz" projesi kapsamında, kent genelinde gençlerin suçlara karşı bilinçlenmesi için çalışma yapılıyor.

        Üniversite ve lise öğrencileriyle sıklıkla bir araya gelip konuyla ilgili konferans ve seminerler düzenleyen polis ekipleri, gençleri tarih, kültür ve spor gezilerine de çıkarıyor.

        Proje kapsamında son olarak Çat, Karaçoban ve Tekman ilçelerinden 150 öğrenciyi ağırlayan polisler, gençlerle Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi'ni gezdikten sonra kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

        Tiyatro izleyip Palandöken Dağı'nda polislerle kızak kayan gençler, hem keyifli zaman geçirdi hem de suçlara karşı bilgilendirildi.

        - Geçen sene yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşıldı

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, il merkezinde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde, geçen sene 49 bin 349 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

        Bu yıl 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Yırtar, şöyle konuştu:

        "2024 yılında ilçelerimizden, il merkezimize getirdiğimiz çocuklarımızı, yaz aylarında tarihi ve turistik yerlere götürdük. Kışın da Palandöken Dağı'na çıkarıyoruz. Bu sene yine Tekman, Karaçoban ve Çat ilçelerimizden 150 lise öğrencimizi, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve diğer suçlarla mücadeleyle ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz. Gelen öğrencilerimizi tiyatro oyununa götürdük, tarihi ve kültürel yerleri gezdirdik. Ülkemizin en önemli kayak merkezi Palandöken'de kaydırdık. Mutlu olduklarına inanıyorum. Gençlerimizi suçlardan ve suçlulardan koruma faaliyetlerimiz devam edecek."

        - "Suç olmadan önlem almak çok kıymetlidir"

        Yırtar, Emniyet İl Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerin de bu tür çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Polislik sadece suç olduğunda, suçluyu tespit edip suçları aydınlatmak değil, aynı zamanda suçu önlemektir. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Suç olmadan önlem almak yani proaktif polislik bizim için çok kıymetlidir. Bu etkinliklerimizi 2025 yılında da devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Projeye dahil olan öğrencilerin sorumlusu öğretmen İsmail Dursun ise çok güzel etkinlikler yapıldığını ifade ederek, "Çocuklarımız, birçoğu hayatlarında bunu yaşamamıştı. Çok güzel bir tecrübe oldu. Çok güzel bir anı kaldı. Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Çocuklara sorduğumda sadece iki kişi daha önce buraya gelmişti. 50 çocuğumuzdan 48'i ilk defa Palandöken Dağı'nı görmüş oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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