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        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı

        Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi dolayısıyla yarın düzenlenecek AFAD Kış Tatbikatı'nda görev alacak personel kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:29
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        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
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        Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi dolayısıyla yarın düzenlenecek AFAD Kış Tatbikatı'nda görev alacak personel kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        AFAD ve çeşitli kamu kurumları ile STK'lerin arama kurtarma ekipleri Yakutiye Medresesi önünde bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ile halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın başarılı ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

        Erzurum'un EİT 2025 Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesinden dolayı önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Çiftçi, "Memleketimizin değişik yerlerinde değişik afetler gerçekleşiyor. Bunlara hazırlıklı olabilmek, tecrübelerimizi artırmak ve ekiplerimizin koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlamak için ilimizde böyle önemli bir tatbikat düzenleniyor." dedi.

        Çiftçi, kentte zaman zaman çığ ve heyelan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Bunlara da hazırlıklı olabilmek için yarın geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleşecek. Tatbikat kapsamında çığ düşmesi neticesinde çığın altında kalan kişilerin aranması, kurtarılması ve yolların kapanması durumu olabiliyor. Enerji arzı kesintiye uğrayabiliyor. Dolayısıyla bazen teleferikte mahsur kalanlar oluyor. Onların helikopterle hem keşfinin yapılması hem de arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesinde geniş kapsamlı bir tatbikat olacak."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de EİT ülkeleri arasında tecrübe ve deneyim paylaşımı olacağına değinerek, "EİT ülkelerinin bir araya gelmesiyle bir tatbikat gerçekleştirilecek. Elimizde olmayan olaylarla ilgili hazırlıklı olmamız gerektiğini görüyor ve biliyoruz. Eğer hazırlıklı olabilirsek bu tehlikeleri kısa sürede bertaraf etmemiz mümkün." ifadelerini kullandı.

        AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini anlatarak, "Erzurum kışı yoğun, mevsimsel olarak çığ tehlikesinin olduğu kayakla ilgili iddialı bir ilimiz olmasından kaynaklı sezonda olabilecek olayları bertaraf etmek ve olduğu anda nasıl müdahale edileceğine yönelik çalışmaların hazırlık aşamasındakileri yarın sunmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

        EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da tatbikatla hayat kurtarma reflekslerinin oluşacağını ifade ederek, "Hazırlıksız olunca afet kötü oluyor, hazırlıklı olunduğunda ise tehlikeli olmadığını düşünüyoruz. Ekonomik İş Birliği ülkelerinden gelen misafirlerimiz var. Bu tatbikat uluslararası boyuta büründürüldü." dedi.

        Konuşmaların ardından görevli personel, Yakutiye Medresesi'nden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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