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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:44
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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 12 Mart'ın karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı gün olduğunu söyledi.

        Ordu-millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

        "Bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü günün yıl dönümüdür. 12 Mart, Dadaşlar diyarı, yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda bu kadim Türk-İslam beldesinin şahlanış günüdür. Emperyalist devletlerin, tarihi emelleri doğrultusunda Osmanlı Devleti'ni parçalama siyasetlerini uygulamaya başladıkları 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum'un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916'da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir, 2 yıldan fazla süre hilalin gölgesinden uzakta, harap ve bitap düşerek kederli bir hayat yaşadı. Bu elem dolu günler, tarih sayfalarına 'Erzurum'un kara günleri' olarak geçmiştir."

        Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Daha sonra Vali Çiftçi ve il protokolü, Kars Kapı Şehitliği ile Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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