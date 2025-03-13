Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden aranan N.Ş. (32), S.Ç. (38), uyuşturucu kullanma suçundan aranan M.K. (28) ve Ş.D. (28) ile 5 ayrı suçtan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'yı (40) yakaladı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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