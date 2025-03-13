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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:02
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden aranan N.Ş. (32), S.Ç. (38), uyuşturucu kullanma suçundan aranan M.K. (28) ve Ş.D. (28) ile 5 ayrı suçtan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'yı (40) yakaladı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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