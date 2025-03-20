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        Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'daki tarihi Ayazpaşa Camii'nde asırlardır cemaat, hatimle teravih namazı eda ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:47
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        Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'daki tarihi Ayazpaşa Camii'nde asırlardır cemaat, hatimle teravih namazı eda ediyor.

        Kanuni Sultan Süleyman döneminde kentte beylerbeyi olan Ayaz Paşa tarafından 1558-1560'ta yaptırılan ahşap yapılı ve kare planlı cami, 2014'te Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildi.

        Tarihi camide 16. yüzyılda yaşayan İslam alimi Pir Ali Baba zamanından beri hatimle teravih namazı kılındığı belirtiliyor.

        Erzurum'da hafızlığı iyi olanlar tarafından 6'sı ilçelerde, 11'i de merkezde olmak üzere 17 camide hatimle teravih namazı kılınıyor.

        Namazı kıldıran hafızların takıldıkları yerde hatırlatmaları için hemen yanlarında "Fatih" ismi verilen din görevlileri yer alıyor.

        - Kur'an-ı Kerim sesleriyle yankılanıyor

        İl Müftüsü Rüstem Can, AA muhabirine, caminin bulunduğu caddenin de aynı isimde olduğunu, burasının ramazanda Kur'an-ı Kerim sesleriyle yankılandığını söyledi.

        Kentte en uzun süredir Ayazpaşa Camii'nde hatimle teravih namazı kılındığını belirten Can, "Bu sene Erzurum genelinde 17 camimizde hatimle teravih namazı kılınıyor. Kent merkezindeki Ayazpaşa Camii'nde de Osmanlı Dönemi'nden beri hatimle namaz kılınıyor." dedi.

        Tarihi camideki hatimle teravih sürecini anlatan Can, şunları kaydetti:

        "Somut bir tarih yok ama araştırmalarda Pir Ali Baba zamanından beri (hatimle teravih) kılındığı söyleniyor. Hatimle namaz kılınan bu camilerde cemaatimiz bu anı dolu dolu yaşıyor. Allah'ın kelamı baştan sona okunduğu için kardeşlerime tavsiyem, eğer vakitleri müsaitse Kur'an ayı ramazan-ı şerifte teravih namazlarını hatimle kılınan yerlerde eda etsinler. Bu 17 camimizde de hafızlığının kuvvetliliğiyle öne çıkanlar namazları kıldırmaktalar. Bunların arkasında 'Fatihlik' yapan hocalarımız da bulunmakta, hatimle namaz kıldırdığı için hafızlara takıldığı yerde hatırlatıyorlar."

        Ayazpaşa Camii müezzini Ali Rıza Bağdaş da burada 20 yıldır hatimle namaz kıldırdığını belirterek, "Yıllardır bu camide hatimle teravih namazı kılınıyor. Namaz 40 dakika sürüyor, seri şekilde kıldırıyorum. Osmanlı'dan bu zamana kadar devam edilen çok güzel bir gelenek. Aslında zor bir namaz, Kur'an-ı Kerim'i ayakta okumak kolay değil. Çok iyi bildiğimiz yerleri bile unutabiliyoruz." diye konuştu.

        - "Camimiz doluyor, cemaatimiz çok fazla"

        Caminin çevresindeki esnaftan Mustafa Çamlıöz ise hatimle teravih kılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaklaşık 20 yıldır burada teravih namazını hatimle kılıyoruz. Camimiz doluyor, cemaatimiz çok fazla ve bundan da çok memnunuz. Namazdan sonra ikramlarımız oluyor." ifadelerini kullandı.

        Hatimle teravihe gelenlerden Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çelik de 2007'den beri Ayazpaşa Camii'nde teravih namazı kıldığını anlatarak, "Bu cami alışkanlık yapıyor. Ayakta namaz kılsak da hatimle olduğundan uzun sürse de müthiş keyif veriyor ve bağımlılık yapıyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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