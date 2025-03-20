Erzurum'da koruma altındaki kız çocukları "Çanakkale 57. Alay" müzikalini sundu

Erzurum'da, devlet korumasındaki kız çocukları 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, "Çanakkale 57. Alay" adlı müzikal tiyatro gösterisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra 13-18 yaşlarında devlet korumasında bulunan kız çocukları, "Çanakkale 57. Alay" adlı müzikal tiyatro gösterisiyle şehitlerin kahramanlık destanını sahnede canlandırdı.

Duygusal performanslarıyla beğeni toplayan çocuklar, özverili hazırlıkları ve sahne performansıyla izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun öneminden bahsederek, "Çanakkale, sadece bir savaş değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren en büyük destanlardan biridir. Bugün burada, bu ruhu yaşatan çocuklarımızı görmek bizler için büyük bir gurur. Onlar, geçmişimizden aldıkları güçle geleceğimizi inşa edecekler. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu anlamlı gösteriyi hazırlayan çocuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, çocukların tebrik edilmelerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.