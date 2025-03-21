TRT tabii'nin orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum çekimleri başladı

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri başladı.

Başrollerinde Murat Yıldırım ile Hande Doğandemir'in yer aldığı "Kara Kış", okuma provalarının ardından sete çıktı.

Dizi, Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın felaketin ortasında karşılaştığı zorluklarla mücadelesini konu alıyor.

İstanbul'un ardından tarihi Erzurum Lisesi'ndeki çekimlerine başlanan yapımda, Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla, enkaz altında kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor.

- "Yola çıkış noktamız 1939 Erzincan depremi"

Dizinin yönetmeni Levent Onan, dizi setinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çekimlerin ve görüntülerin çok güzel olduğunu ve Erzincan'da da çekim yapılacağını söyledi.

Son yıllarda dönem dizilerinin revaçta olduğunu ifade eden Onan, "Çektiğimiz bu dönem dizisinin başka bir özelliği var. Gerçek bir olaydan esinlendik. Yola çıkış noktamız 1939 Erzincan depremi, bu gerçek olayların içine çok güzel kurmaca hikayeler yerleştirdik." dedi.

Onan, "İzleyicinin çok merakla takip edeceği hikayeler var. Dizi sadece depremle ilgili değil, depremin yol açtığı birtakım olaylar. Dönem olması olaya farklı bir çekicilik kazandırıyor. Bugünün insanını o günlere götürmek, o günlerdeki şartları ve yaşantıyı diziye almak çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

- "Çok dikkatimi çekti, senaryo çok iyi hazırlanmıştı"

Savcı Akçal karakterini canlandıran Murat Yıldırım da dizinin ilk olarak 8 bölüm şeklinde planlandığını anlattı.

Oynadığı karakterin o dönem kiriktik bir karar verdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Projenin gittiği tüm arkadaşlar, herhalde 1 saat içerisinde dönüş yapıp kabul etmişler. Yüzyılın bu büyük depremi, hepimiz için çok acı verici sonuçları olan bir deprem. Kayıtlara göre 33 bin kişi vefat etmiş. Depremle alakalı bir konu olduğu için böyle bir projenin içinde hemen olmak istedim. Senaryo ilk sinema olarak düşünülmüş. Çok dikkatimi çekti, senaryo çok iyi hazırlanmıştı. Buraya gelen marangoz ve sanattan arkadaşlarımız eksi 20 derecelerde buraları bizlere hazırladılar."