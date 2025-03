Erzurum'da kaymakamlıkta işe başlayan down sendromlu Kısmet'in bayrak hassasiyeti takdir topluyor Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kaymakamlıkta çalışmaya başlayan down sendromlu Kısmet Pala, her gün görevine Türk bayrağını ve şehitleri selamladıktan sonra başlıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL