"3 Kuşak Erzurum" tiyatro oyunu Erzurum'un geleneklerini sahneye taşıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "3 Kuşak Erzurum" adlı yeni tiyatro oyunu, şehrin geleneklerini sahneye taşıyor.

Murat Balkuş ve Oktay Parlar'ın yönettiği, Şerif Avcı, Murat Karasungur, Taner Yıldız, Hamit Cızoğlu, Esra Aydın, Hande Köse, Tuğçe Köse ve Mahmut Coşkun'un rol aldığı komedi oyunu, şehrin 1980, 1990 ve 2000'li yıllarını anlatıyor.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu, vatandaşlar ücretsiz izleyebiliyor.

Yönetmen Parlar, oyunun Erzurum'un şehir kültürünü ve geleneklerini yansıttığını belirterek, "Tiyatro sanatçımız Murat Balkuş ağabeyimizle birlikte muhteşem bir yapıta imza attık. Kent merkezi ve ilçelerimizde sahnelediğimiz oyunumuz, şehrin üç kuşak ve üç devrini yansıtıyor. Erzurum tadında, şehir kültürü ve geleneklerimizi yansıtan oyunumuza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.